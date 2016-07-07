Томск, 7 июля, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Семь призывников из Томской области отправились сегодня, 7 июля, на службу в научные роты Вооруженных сил РФ. Это уже вторая группа томских новобранцев, пополнивших научные роты с момента их появления в 2013 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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В составе группы семь призывников — пятеро из Томска и двое из Северска. Трое из них окончили Томский политехнический университет (ТПУ), четверо — Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Срочную службу парни будут проходить в Москве, Сергиевом Посаде и Краснодаре. Они пополнят ряды Главного управления Генерального штаба и 8-го управления Минобороны, а также Сухопутных войск.

Это уже вторая группа томских призывников, которая будет служить в научных ротах Вооруженных сил РФ. Первая в составе шести человек была сформирована и отправлена осенью 2015 года.

Военнослужащим научных рот предстоит проведение комплексных исследовательских и опытно-конструкторских работ, военно-научное сопровождение работ, выполняемых предприятиями ОПК в рамках гособоронзаказа, а также создание различных программ и автоматизированных систем управления.

«Томск по праву считается студенческим городом и одним из интеллектуальных центров России. И сегодня у вас — выпускников ТПУ и ТУСУРа — есть отличная возможность приумножить эту славу в рядах Вооруженных сил», — отметил советник губернатора Томской области Александр Селиванов.

В весеннюю призывную кампанию, которая началась 1 апреля и завершится 15 июля, на срочную воинскую службу из Томской области по заданию Генштаба планируется призвать 892 человека, из которых 867 уже отправились в армию. Основная часть призывников — 396 человек — пополнят Сухопутные войска, 115 — Внутренние войска МВД России, 65 — Ракетные войска стратегического назначения, 62 — Военно-воздушные силы.