Оттава, 7 июля, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Вирус Зика выявлен в Канаде у семи беременных женщин, сообщает газета National Post.

naked-science.ru Вирус Зика

По сведениям канадского Министерства здравоохранения, в этой стране отмечены 137 случаев заражения вирусом Зика. В 79 случаях из них вирус был обнаружен у женщин. Более подробную информацию о зараженных женщинах ведомство не сообщает, ссылаясь на конфиденциальность их частной жизни.

По данным ВОЗ, случаи заражения вирусом Зика выявлены в 61 стране, причем в 47 из них заражений не отмечалось с 2015 года. Переносчиками вируса считаются тропические комары, но в 10 государствах отмечена его передача от человека к человеку. Эксперты считают, что произошло это половым путем.

Лихорадка Зика была впервые выявлена в 1947 году в Уганде. Клинические признаки Заболевание сопровождается незначительным повышением температуры, ознобом, головными болями, болями в суставах и спине, сыпью на коже, быстрой утомляемостью. Ранее вирус Зика считался неопасным для человека.

Ученые ряда стран считают, что вирус Зика вызывает различные отклонения развития плода у беременных женщин, в том числе микроцефалию — уменьшение размера черепа, слабоумие, проблемы со зрением и слухом.

Разносчиком вируса считается комар Aedes aegypti. Вспышки болезни отмечались в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе.