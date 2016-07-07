Москва, 7 июля, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В России инфляция составила за неделю, завершившуюся 4 июля, 0,4%, три недели до этого рост этого показателя составил 0,1% в неделю, свидетельствуют данные Росстата.

ИА REGNUM Инфляция

Ускорение роста цен на потребительские товары в начале июля связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ. С 1 по 4 июля инфляция составила 0,3%.

В 2015 году за первую неделю июля потребительские цены выросли на 0,7% из-за более высокой индексации тарифов ЖКХ. Если годом ранее тарифы повысились на 8,3%, то в 2016 году рост составил в среднем 4%.

В годовом выражении к июлю инфляция существенно снизилась — с 7,5% на конец июня до 7,1% к 4 июля.