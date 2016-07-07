Пекин, 7 июля, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан поблагодарил жителей острова за помощь, оказанную гражданам КНР, пострадавшим от наводнений на юге и востоке страны.

meteocity.com Наводнение в Китае

«По различным каналам к нам поступают слова поддержки и соболезнования от всех слоев населения Тайваня. Мы хотим поблагодарить жителей острова как за добрые слова, так и за ту помощь, которую они оказали пострадавшим», — заявил Ма Сяогуан.

Спустя неделю после начала сильнейших в истории КНР ливней жители Тайваня начали сбор средств для пострадавших в результате наводнения. Кроме того, на острове был организован сбор вещей первой необходимости, которые позднее были доставлены на нуждающимся в материковом Китае, пишет «Сянган жибао».

За последнюю неделю жертвами наводнений в КНР стали 128 человек, еще 42 пропали без вести. Наводнение разрушило 41 тыс. домов, около 600 тыс. человек срочно нуждаются в медицинской и психологической помощи. Власти провинций Фуцзянь и Чжэцзян эвакуировали более 1,34 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, погода на востоке КНР продолжает ухудшаться. Китай готовится к удару тайфуна Непартак, который принесет на побережье сильнейшие ливни и ураганный ветер.