Якутск, 7 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. По последним данным в Якутии действуют 5 лесных пожаров, общая площадь которых — 690 га. Только в природном парке «Ленские столбы» зафиксировано 2 пожара, горит территория площадью 400 га, возгорание на ещё одном гектаре локализовано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служб департамента лесных отношений.

wallpapercraze.com Лесной пожар

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В Усть-Майском и Сунтарском районах зарегистрировано по одному пожару, каждый на площади 10 га, в Ленском горят 60 га, в Мирнинском — 210 га. В Сунтарском районе также локализовано возгорание 16 гектаров леса. Ещё один пожар ликвидирован за прошедшие сутки в Горном районе республики, его площадь составляла 30 га.

По словам заместителя министра охраны природы Якова Заровняева, на тушение пожара привлечены профессионалы, которые не один год занимаются борьбой с огнем. «Все ребята молодые, энергичные, а самое главное они имеют соответствующие допуски на тушение пожаров, — отметил он. — Уверен, что с их помощью в ближайшие дни мы сможем добиться локализации пожара».

В ликвидации пожаров работают 313 человек, в том числе 72 работника пожарно-химических станций ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», 117 десантников-пожарных, 33 парашютиста-пожарных, 10 работников парка и лесничеств, 2 арендатора, 65человек, мобилизованных из числа местного населения и 14 сотрудников МЧС. Задействовано 18 едениц техники.

Что касается самого крупного возгорания в природном парке «Ленские столбы», то его проинспектировали специалисты профильных ведомств. «На сегодняшний день ситуация с пожаром на территории парка стабилизировалась, но остается сложной юго-западная сторона. Там местами действует открытая кромка на протяженности 4 км», — сказал исполняющий обязанности директора Природного парка «Ленские столбы», координатор тушения пожара Аркадий Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации руководителя лесного отдела Гринпис России Алексея Ярошенко, 3 июля площадь пожара на территории природного парка Якутии «Ленские столбы» составляла 6,1 тысяч га, а не 400 га, как было указано в официальных сводках. Эксперт подтверждал свои слова квартальной сеткой Хангаласского лесничества, где были отмечен контур пожара и нанесены термоточки системы FIRMS за последние сутки.