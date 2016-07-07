Барнаул, 7 июля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. В сравнении с 2015 годом, заработная плата жителей Алтайского края не уменьшилась: в первом квартале 2016 года по крупным и средним организациям даже произошел небольшой рост. Об этом свидетельствует информация, обнародована сегодня, 7 июля, специалистами Главного управления по труду и социальной защите региона.

Фрагмент плаката Виктора Говоркова «Как работал — так и заработал!». 1964 г

«По данным органов статистики, за три месяца 2016 года наблюдается положительная динамика средней заработной платы практически по всем территориям края (104,4% относительно аналогичного периода 2015 года). Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям в Алтайском крае в январе-марте 2016 года составила 22 тыс. 113 рублей, в том числе 17 тыс. 555 рублей по районам и 24 тыс. 667 рублей по городам края», — заявили в ведомстве.

Отмечается также, что в целом средняя заработная плата работников крупных и средних организаций Алтайского края выросла в таких отраслях, как строительство (на 13,9%), добыча полезных ископаемых (на 12,2%), сельское хозяйство — (на 10,5%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 8,7%), торговля (на 8,2%), обрабатывающее производство (на 7,7%).

Как выяснилось, наиболее высокую заработную плату получают работники в Барнауле (26 тыс. 714 рублей), а также в ЗАТО Сибирский (26 тыс. 610 рублей) и Заринске (25 тыс. 877 рублей).

Среди районов края первое место по средней заработной плате занимает Змеиногорский район (25 тыс. 464 рубля), второе и третье место соответственно у Петропавловского (22 тыс. 270 рублей) и Кулундинского районов (21 тыс. 377 рублей).

Наибольшие темпы роста показывают Романовский (116,8%), Змеиногорский (114,7%), Краснощековский (111,4%), Ельцовский (111,3%), Заринский (110,9%), Павловский (110,6%), Курьинский (110,0%), Петропавловский (107,7%) и Шипуновский районы (107,2%), а среди городов — ЗАТО Сибирский (110,3%).

Также свои позиции в рейтинге по заработной плате относительно 2015 года улучшили 25 районов края, в том числе: Каменский (12-е место вместо 54-го), Краснощековский (21-е место вместо 47-го), Романовский (37-е место вместо 55-го), Усть-Калманский (29-е место вместо 43-го), Заринский районы (16-е место вместо 26-го). Также рейтинговая позиция улучшилась у ЗАТО Сибирский (второе место среди городов вместо третьего в 2015 году), Новоалтайск (четвертое место вместо пятого), Славгород (9-е место вместо 10-го) и Яровое (10-е место вместо 11-го).

Вместе с тем, в сравнении с другими территориями Сибири, жители Алтайского края получают самые маленькие зарплаты. «Самый высокий заработок сложился в Красноярском крае. Как сообщает ИА «ПолитСибРу» со ссылкой на Новосибирскстат, там размер их вознаграждения в среднем равен 36 249 рублям в месяц. На втором месте по уровню заработной платы стоит Томская область (33 268 рублей), на третьем — Иркутская область (32 719 рублей). Высокий уровень заработной платы в этих регионах объясняется особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного коэффициента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе зарегистрированы 626 277 работников. Большая их часть (51 736) занимается сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством. В обрабатывающих производствах заняты 99 540 человек, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды работают 27 234 жителей Алтайского края. Еще 18 669 работников заняты в строительстве.