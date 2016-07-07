Мадрид, 7 июля, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Диогу Жота, нападающий молодежной сборной Португалии по футболу, переходит в мадридский «Атлетико», сообщает официальный сайт клуба.

atleticodemadrid.com Диогу Жота

Диогу Жота перешел в «Атлетико» из португальского клуба «Пасуш де Феррейра». 19-летний футболист, признанный лучшим молодым игроком чемпионата Португалии, подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

Нападающий молодежной сборной Португалии (U21) Жота по итогам минувшего сезона забил 12 мячей в 31 матче лиги. Новый форвард мадридского клуба приступит к тренировкам с «Атлетико» с 7 июля.