Варшава, 7 июля, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Постоянный представитель США в НАТО Дуглас Льют заявил журналистам 7 июля, что отношения альянса с Россией имеют такое же фундаментальное значение, как и в 1949 году, когда блок был создан.

nato.int Саммит НАТО

По его словам, отношениям НАТО-Россия на саммите альянса в Варшаве будет посвящена отдельная сессия лидеров стран-членов блока, она пройдет вечером 8 июля.

Говоря о сессии, постпред назвал Россию наиболее «продвинутым в военной сфере» соседом альянса. «Отношения между НАТО и Россией основываются на балансе силы и диалога», — заключит Льют.

Саммит НАТО в Варшаве состоится 8−9 июля. На мероприятии планируют принять основные и окончательные решение по поводу того, как организация будет приспосабливаться к новой ситуации в области безопасности. Речь идет также о политике российской стороны, которую западные политики называют агрессивной.

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, во время саммита свершится «прорыв» в решении этого вопроса. Генсек также подчеркнул, что такие союзники, как США, Германия и Великобритания, будут в авангарде укрепления сил НАТО на восточном фланге.