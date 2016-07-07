Дамаск, 7 июля, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Самолеты ВВС США перестали оказывать «воздушную поддержку» сирийской оппозиции во время наступательной операции на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

thedailybeast.com Самолеты ВВС США

По данным издания, операция проводилась на прошлой неделе в сирийском городе Абу-Кемале, который расположен на границе с Ираком.

«Обеспечивавшие прикрытие наступления американские самолеты посреди операции покинули место ее проведения и направились к окрестностям Эль-Фаллуджи», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в результате наступательная операция сирийской оппозиции на позиции террористов ИГ (запрещена в России) провалилась.