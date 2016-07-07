Киев, 7 июля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина как ни одна другая страна верит в могущество Европейского союза и его будущее. Об этом украинский президент сообщил в своей статье, написанной для издания Politico.

hop.org «кризис веры в ЕС»

Порошенко отметил, что по отношению к ЕС наблюдается «кризис веры», одним из признаков которого можно назвать результаты прошедшего в Великобритании референдума о выходе из состава союза.

«Те, кто требуют выхода из ЕС — не мечтатели, но алчущие большей власти и меньшей ответственности», — написал он.

При этом Украину, которая является частью решения этой проблемы, саму принято считать проблемой.

«Нигде в Европе вы увидите такой веры в ЕС, как на Украине. Но не потому, что мы не знаем о недостатках единой Европы, а потому, что мы осознаем альтернативы», — сообщил он.

Альтернатива состояния вне ЕС и вне «европейской идеи» — это «вакуум, заполняемый национальным эгоизмом». На месте этой пустоты взрастают «жадность и мещанство, замаскированные под прагматизм», убеждён Порошенко.

Украинский президент отметил, что сейчас наступил момент, когда его стране нужно взять на себя инициативу, как и тем, «кто обладает верой».

Напомним, что плебисцит по выходу из ЕС прошёл в Великобритании 23 июня: 51,9% граждан проголосовали за Brexit. Украинский депутат Анна Гопко, узнав о результатах референдума, заявила, что место в ЕС, которое освободится после Brexit, готова занять Украина.

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