Манчестер, Великобритания, 7 июля, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Армении Генрих Мхитарян подписал четырехлетнее соглашение с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба.

manutd.ru Мхитарян — игрок «Манчестер Юнайтед»

Генрих Мхитарян перешел в «Боруссию» из донецкого «Шахтера» в 2013 году и провел в составе команды 140 матчей, забив 41 гол. Вместе с дортмундским клубом он дважды завоевал Суперкубок Германии.

Кроме того, футболист выступил в 59 матчах за сборную Армении и забил в них 19 мячей.

Сам Мхитарян заявляет, что очень гордится присоединением к клубу с такой славной историей. Спортсмен выразил благодарность за доверие клубу и главному тренеру Жозе Моуринью.