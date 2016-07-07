Гонолулу, США, 7 июля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Командующий Третьим флотом ВМС США вице-адмирал Нора Тайсон заявила, что в этом году корабли ВМС НОАК гораздо более подготовлены к участию в международных учениях RIMPAC 2016, по сравнению с аналогичными маневрами в 2014 г.

hrlm.com Китайский флот

«Китайский флот стал более боеспособен и подготовлен. Участие Китая в RIMPAC 2016 будет способствовать укреплению профессионального обмена и практического сотрудничества между флотами наших стран», — заявила вице-адмирал Нора Тайсон.

В этом году Китай отправил на самые крупные военно-морские учения, проводимые под руководством США, ракетный эсминец «Сиань», ракетный фрегат «Хэншуй», подводную лодку «Чандао», плавучий госпиталь, вспомогательное судно, вертолеты и другую технику. В учениях принимают участие 1200 офицеров и матросов из КНР. Отряд ВМС НОАК занял 3 место из 26 по численности группировки, уступив лишь США и Канаде, пишет «Синьхуа».

Учения пройдут с 30 июня по 4 августа. Корабли ВМС НОАК примут участие в учебных стрельбах, ремонтно-восстановительных работах, а также спасательных операциях.

В общей сложности в RIMPAC 2016 принимают участие 45 кораблей, 5 подводных лодок, более 200 самолетов и 25 тыс. офицеров и матросов из 26 стран мира.