Петропавловск-Камчатский, 7 июля, 2016, 06:57 — ИА Регнум. Власти Камчатки разорвали контракт с «Дальспецстроем» на строительство новых домов в одном из микрорайонов краевого центра и сейчас требуют с предприятия неустойку за часть зданий, которые так и не были доделаны до конца. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Тимофей Смирнов, незавершенным остается строительство 4 домов.

ugranow.ru Неустойка

Читайте также: На переселение 455 жителей Камчатки из аварийного жилья потратят 1 млрд руб

Готовность двух из них составляет около 98% — осталось закончить лишь отделочные работы, еще два дома готовы на 70%.

«Завершить строительство и сдать их в эксплуатацию планируется в конце 2016 года. В целом, это 16,7 тысячи квадратных метров жилья, в новые квартиры смогут переехать более 300 семей», — отметил Тимофей Смирнов.

Он отметил, что ранее губернатор Камчатки Владимир Илюхин распорядился объявить конкурсы на окончание работ. Они уже идут и закончить все объекты планируется до конца года. При этом к сентябрю будут заселены пять домов, которые «Дальспецстрой» все же успел достроить в этом микрорайоне.

Читайте также: Камчатка просит забрать у «Дальспецстроя» строительство жилья в крае

При этом продолжается строительство объектов социальной сферы. В начале 2018 года планируется сдать в эксплуатацию детский сад на 260 мест. Также идет строительство внутриквартальных дорог, обустройство придомовых территорий.

Новые дома в микрорайоне в Петропавловске-Камчатском строятся в рамках реализации программы по сейсмоуселению. Всего уже возведено 14 домов на 667 квартир, переданы в собственность города 10 домов, 5 из которых уже заселены. Финансирование строительства осуществлялось из средств федерального и краевого бюджетов.