Пекин, 7 июля, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри. Главной темой для обсуждения стал арбитражный процесс, начатый Филиппинами в 2013 г.

singtao.ca Ван И — глава внешнеполитического ведомства КНР

Ван И отметил, что отношения между КНР и США в последние месяцы остаются довольно напряженными, в первую очередь благодаря вмешательству США в территориальные споры Китая и ряда стран ЮВА.

Говоря о судебном процессе, инициированном Филиппинами, министр иностранных дел КНР отметил, что арбитраж по вопросам территориальных споров в Южно-Китайском море некорректен и не имеет под собой никакой доказательной базы, пишет «Синьхуа».

«Арбитражный суд по данному вопросу — это фарс, которому немедленно нужно положить конец. Мы не принимаем это судебное разбирательство и не собираемся исполнять его решение», — подчеркнул китайский дипломат.

Ван И призвал США выполнять все взятые на себя обязательства, поступать благоразумно и не вмешиваться во внутренние дела КНР. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства несколько раз подчеркнул, что Китай будет решительно защищать свои национальные интересы и законные морские права.

Со своей стороны госсекретарь США Джон Керри заявил, что США понимают, что Китай имеет собственную позицию по арбитражному процессу. Американский политик выразил надежду на то, что заинтересованные стороны проявят сдержанность.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 июля китайский дипломат и политик, экс-член Госсовета КНР Дай Бинго выступил на заседании экспертов из США и КНР, посвященном нарастанию напряженности в акватории Южно-Китайского моря.