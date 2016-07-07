Владивосток, 7 июля, 2016, 06:14 — ИА Регнум. В Свободном порту Владивосток очередные резиденты будут добывать золото и заниматься высокотехнологичной переработкой рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Корпорация развития Дальнего Востока».

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«Корпорация развития Дальнего Востока» подписала ещё два соглашения об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток. На этот раз резидентами станут ООО «Приморская золоторудная компания» и ООО «Хорал». Общая сумма инвестиций по проектам — 2,449 миллиарда рублей, планируется создать 260 рабочих мест», — пояснили в ведомстве.

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Так, в Партизанском районе золоторудная компания будет заниматься золотодобычей. Здесь построят вахтовый поселок, горнодобывающее предприятие, завезут технику и оборудование. В долгосрочный проект инвестируют 822 миллиона рублей.

Как отметил генеральный директор ООО «Приморская золоторудная компания» Александр Берестянный, «Приморский край богат золотом, поэтому идея инвестиционного проекта лежала на поверхности. Так как это сфера достаточно капиталоемкая, то налоговые льготы и административная поддержка, которые дает статус резидента Свободного порта Владивосток ускорит его реализацию».

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Компания ООО «Хорал» планирует открыть высокотехнологичное производство по переработке рыбы (сардины и скумбрия). Сырье для компании будет поставлять компания ООО «Хорал ДВ», также резидент Свободного порта, которая реализует проект по созданию рыбодобывающего предприятия.

«Получение статуса резидента для нас очень важное событие, которое позволит значительно сократить расходы. Более того, реализуя проект, мы займем свободную нишу по вылову сардины, скумбрии, японского анчоуса и тихоокеанского кальмара, о чем давно просит государство. Мы подали заявку в Свободный порт Владивосток сразу на две компании — одна будет добывать рыбу, а вторая — перерабатывать. Готовую продукцию собираемся сбывать на отечественном рынке, причем по всей России», — пояснила генеральный директор ООО «Хорал» Любовь Горбачева.

Всего в «Корпорацию развития Дальнего Востока» поступило 95 заявок от потенциальных резидентов СПВ на сумму более 164 миллиарда рублей. В перспективе будет создано более 20 тысяч рабочих мест.