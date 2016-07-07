Махачкала, 7 июля, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) введён утром 7 июля в одном из районов на юге Дагестана, сообщили в оперативном штабе НАК по республике.

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«В 3:30 мск в административных границах Карабудахкентского района Дагестана введён режим КТО», — приводит ТАСС слова представителя оперативного штаба.

По информации «Интерфакса», силовики проводят спецмероприятия по выявлению и задержанию участников незаконных вооружённых формирований и их пособников.

В период проведения КТО на территории Карабудахкентского района будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня режим контртеррористической операции был введён сразу в трёх районах Дагестана: в Шамильском, Хунзахском и Гунибском.

27 июня в Карабудахкентском районе Дагестана на федеральной автодороге «Кавказ» был взорван автомобиль. Мощность бомбы составила 5 килограммов в тротиловом эквиваленте.