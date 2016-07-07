Барабинск, Новосибирская область, 7 июля, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Древнее погребение обнаружили ученые в Куйбышевском районе Новосибирской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по государственной охране объектов культурного наследия региона. Находка, которая уже частично разрушена, была обнаружена на участке одного из курганных могильников. Погребение, предположительно датируемое XVII — XVIII вв, скорее всего, относится к периоду проживания на территории лесостепи барабинских татар.

http://nasledie-nso.ru Древнее погребение барабинских татар обнаружено в Новосибирской области

Инвентарь включает металлические удила с двумя пряжками от конской упряжи, массивный топор, нож, молоток с цельной металлической ручкой и коловоротом на её окончании, набор из семи железных листовых ромбовидных и трех костяных наконечников стрел, металлическое кресало и обломок кремня. Одним из значимых предметов погребального инвентаря считается большой железный котел, установленный в ногах погребенного, но он был практически полностью разрушен сельскохозяйственной техникой в ходе пахотных работ.

Курганный могильник, на котором проводились работы, предварительно датирован эпохой позднего средневековья и отнесен к позднему тюркскому времени.

Для предотвращения дальнейшего разрушения и уничтожения объекта были проведены спасательные археологические раскопки для его полного изучения. После камеральной обработки и всестороннего научного исследования находки будут переданы в фонды Новосибирского государственного краеведческого музея.