Москва, 7 июля, 2016, 05:49 — ИА Регнум. В РАНХиГС считают необходимым собирать данные о потреблении гражданами России лекарств в единую базу данных для управления рисками. Соответствующее предложение содержится в аналитической записке экспертно-аналитического центра академии «Лекарственное обеспечение: доступность лекарств и возможность выбора», пишет 7 июля газета «Коммерсантъ».

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По мнению экспертов академии, это позволит получать данные о потребностях в лекарствах в режиме онлайн, при этом сами данные смогут использоваться для планирования и контроля госзакупок лекарственных средств и вовлечения страховых компаний в их софинансирование.

В качестве инструмента предлагается использовать систему «персональных электронных счетов» лекарственного обеспечения. Она позволит уйти от госзакупок лекарств на год вперёд и вести мониторинг реальных потребностей населения в лекарствах, отмечают в РАНХиГС.

По мнению директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, создание такой базы данных позволит также предсказывать рост заболеваемости. «Мы сможем, например, более точно отслеживать ежегодные эпидемии гриппа по числу тех, кто получил рецепт на соответствующие препараты», — заявил он.