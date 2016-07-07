Владивосток, 7 июля, 2016, 05:28 — ИА Регнум. Три дальневосточных региона из 18 субъектов РФ получат субсидии на экономически значимые программы в области растениеводства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий документ подписан российским правительством.

rus-health.inf Специфика выращивания овощей за северным полярным кругом

Правительство России утвердило распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федеральной казны бюджетам регионов на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в области растениеводства. В числе 18 регионов, попавших в программу, оказались и три дальневосточных: Амурская область, Хабаровский край и Приморье.

Значительнее всего будет оказана денежная поддержка Приамурью — 67, 575 миллионов рублей, Приморскому краю выделят 49, 065 миллионов, субсидия для Хабаровского края предусмотрена в размере 4,8 миллионов рублей.

Отметим, субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы».

При этом Минсельхоз ежегодно оценивает эффективность использования субсидий.