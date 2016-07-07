Петропавловск-Камчатский, 7 июля, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Камчатка получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере на проведение работ по строительству и реконструкции дорог регионального значения. Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, соответствующее соглашение заключено с Федеральным дорожным агентством России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

volganet.ru Строительство дороги

«В виде субсидий из федерального бюджета в 2016 и 2017 годах краю предоставят по 1,5 миллиарда рублей», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

По федеральной программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» будут профинансированы масштабные проекты, направленные на развитие дорожной сети Камчатского края. В частности, как сообщается, выделенные средства позволят выполнить работы на новых участках мильковской трассы и автозимника «Анавгай-Палана».

«В рамках действия федеральной программы ежегодно Камчатке предоставляется по 1 — 1,2 млрд рублей на дорожные работы. Теперь к этой сумме мы получим дополнительные средства. В этом году они позволят нам приступить к реализации трёх новых проектов по реконструкции дороги на Мильково и одного — по строительству автозимника продлённого действия», — сообщил Владимир Илюхин.

Отмечается, что основной объём дополнительно выделенных средств пойдёт на работы по асфальтированию гравийных участков трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. В твёрдое покрытие в общей сложности будут переведены ещё 30 километров дороги.

В Быстринском районе предполагается выполнить работы по строительству 16-километрового участка автозимника продлённого действия. Круглогодичный проезд шириной 9 метров будет построен вблизи Анавгая.