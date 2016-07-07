Пекин, 7 июля, 2016, 05:11 — ИА Регнум. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хун Лэй прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Вьетнама Ле Хай Биня, требующего от Китая немедленного прекращения морских учений в акватории Южно-Китайского моря.

cntv.cn Хун Лэй — Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР

«Учения, проводимые в настоящее время в Южно-Китайском море, являются рутинным упражнением ВМС НОАК, о котором было известно еще в начале года», — заявил китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что маневры с участием кораблей НОАК не направлены на дестабилизацию ситуации или «запугивание» какой-либо страны, пишет «Чжунго жибао».

«Пекин призывает Ханой относится к морским учениям Китая более объективно и не поддаваться спекулятивному настроению ряда стран, обвиняющих КНР в военной агрессии», — добавил Хун Лэй.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, КНР с 5 по 11 июля провеведет военные учения своего флота вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.