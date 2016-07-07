Новосибирск, 7 июля, 2016, 06:26 — ИА Регнум. «Думаю, мэр Москвы Сергей Собянин говорит о территориальном устройстве страны, прежде всего, с точки зрения интересов столицы — чтобы она была в центре финансовых, людских потоков, грузовых перевозок и всей национальной логистики. Почему житель Волгограда, чтобы прилететь в Новосибирск, должен лететь через Москву? Почему житель Новосибирска, чтобы прилететь в Ижевск, опять должен лететь через Москву? Такая логистика авиакомпаний. И в этом заинтересованы власти Москвы», — заявил ИА REGNUM доктор философских наук, проектный аналитик, заведующий лабораторией стратегических и форсайтных исследований и разработок Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Смирнов, комментируя идею о разработке нового территориального устройства.

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Эксперт добавил, что это мнение не политолога, а методолога, занимающегося пространственным развитием городов и управлением городским развитием и добавил, что «незачем спрашивать у политологов про пространственное развитие и агломерации, ведь они мыслят избирательными циклами, а города живут своей жизнью».

«Речь должна идти не об укрупнении городов и создании новых агломераций (искусственность формирования Красноярской и Иркутской агломерации показывает, что все это — политические проекты местных губернаторов; ушел губернатор — проект сдулся), а о связности и сбалансированности территории страны. Конкурентоспособность большой территории состоит в её связности, партнерстве территорий. Наша страна крайне нуждается в новых коммуникациях, дорогах, а не в новых агломерациях. Налицо же — огромный дисбаланс между западными и восточными территориями, между югом и севером. На примере Сибири как раз видно, что благодаря урбанизированному «кусту» (а не отдельным городам) на юге Западной Сибири эта территория и держится. Куст Омск-Новосибирск-Кемерово, к северу Томск, к югу Барнаул и задает каркас, который крепит Сибирь. Не нефть и газ крепит территорию, а урбанизированные кластеры, новые индустрии, коммуникации, логистика. Новосибирск составляет ядро такой урбанизированной территории на юге Сибири», — отметил Сергей Смирнов, подчеркнув, что, например, Новосибирску укрупняться уже некуда. Он считает, что город «реально уже давно сложился в агломерацию».

«Большой Новосибирск составляет население в 2 млн, в новосибирскую агломерацию входят также Бердск, Искитим, Обь, Краснообск, Кольцово, Колывань и другие поселения. В отличие от искусственных агломераций новосибирская уже давно реально сложилась. Ей не хватает (как и многим другим территориям и городам) умного управления, адекватных моделей управления. То ли это будет ассоциация муниципальных образований, которые договариваются о совместном решении проблем, что не под силу отдельно взятым муниципалитетам (так именно в Новосибирске и складывается), то ли это будет единое муниципальное образование. Но это надо решать в каждом конкретном случае с учетом местной специфики. И не дай бог, если всю страну будут укрупнять по схеме Большой Москвы», — считает заведующий лабораторией стратегических и форсайтных исследований и разработок НГУЭУ.

Председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению в законодательном собрании Новосибирской области Александр Терепа также отметил, что Москва имеет особый статус — субъекта федерации.

«Что еще может быть иное, в принятых сегодня системах устройства наименований. Есть определенное количество субъектов федерации, Москву отдельно отметили. Санкт-Петербург, Крым и Севастополь тоже получили статус субъекта федерации. Все остальные регионы в традиционных административно-территориальных границах. Процесс на месте не стоит, постоянно что-то меняется, с точки зрения не географии, а с точки зрения взаимоотношения систем. Например, такие города, как Куйбышев, Татарск: помимо того, что они находились в границах района, они имели особый статус областного подчинения. Сейчас город Куйбышев и Куйбышевский район фактически слились в единую систему», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Терепа.

«Сегодня уже не та система территориального устройства, которая была свойственна Новосибирску в 80-е, 90-е годы, когда город был поделен на десять районов. Сейчас есть так называемый центральный округ, он организовывался в виде эксперимента, в рамках оптимизации бюджетных и хозяйственных процессов. Но в тоже время городе осталась и привычная система территориального устройства», — напомнил депутат.

Если говорить об укрупнении ряда субъектов, о чем весной говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, то, как считает, например, депутат законодательного собрания области Иван Мороз, не подошло еще время объединять Новосибирскую область с другими регионами. «Я думаю, что это не надо делать сейчас. Мы взбудоражимся. Данное решение будет неоднозначно принято. Даже страшно называть, с кем наш регион мог бы укрупниться. С Омской — обидятся омичи, с Томской — томичи в чем-то нас превосходят. Я считаю, что рано об этом думать», — сказал ИА REGNUM Иван Мороз.

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Напомним, на урбанистическом форуме в Москве мэр столицы Сергей Собянин заявил, что конкурентное преимущество России — это концентрация населения в крупных агломерациях и отметил, что необходимо разработать новое территориальное устройство.

А ранее, в апреле 2016 года, спикер Совета Федерации Валентина Матвеенко сказала, что считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ и «не потому, что там плохие губернаторы», а «имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования».