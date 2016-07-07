Якутск, 7 июля, 2016, 05:08 — ИА Регнум. В рейтинге регионов РФ по эффективности госзакупок в 2015 году Якутия заняла третье место с конца, а по итогам анализа за I квартал 2016 года это же место досталось Чукотке. Исследование проводил аналитический центра при Правительстве РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

refdb.ru Якутия на карте

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Закупки анализировались по критериям конкурентности, экономности, эффективности планирования, конфликтности и подозрительности. В итоге у Чукотского АО по итогам первых трёх месяцев этого года 82-ое место в рейтинге регионов по эффективности проведения аукционов на выполнение госзаказов. Всего одной строкой выше расположилась Магаданская область, а на пятом снизу месте — Якутия. Замыкает десятку регионов-аутсайдеров Еврейская автономная область. У Амурской области в федеральном списке 68-е место, у Сахалина — 67-ое, у Камчатки — 54-ое. Относительно хорошие результаты, по данным экспертов, показали в ДФО Приморье и Хабаровский край — 31 и 22 места соответственно.

Интересно, что по итогам аналогичного исследования за 2015 год худший результат показала Якутия, попавшая на третью снизу строчку рейтинга. У Чукотки в нём было 76-ое место, у Сахалина — 75-е. На 70 и 71-ой строках соответственно расположились ЕАО и Амурская область. Ближе к концу рейтинга по итогам прошлого года также находятся Приморье, Камчатка и Магаданская область.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга «Национальной ассоциации участников электронной торговли» регионами, где в 2015 году проводились самые прозрачные госзакупки на Дальнем Востоке, названы Камчатский и Хабаровские края. На последнем месте среди регионов России оказался Чукотский автономный округ, набравший самое низкое количество баллов.

Уровень прозрачности закупок был оценён как высокий также в Якутии, Приморье и Магаданской области. Прозрачность закупок в Приамурье и на Сахалине оценена как средняя, в ЕАО — как базовая.