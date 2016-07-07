Байконур, Казахстан, 7 июля, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с первым пилотируемым кораблём новой серии «Союз МС» в ночь на 7 июля стартовала с космодрома «Байконур». На борту корабля находится новый экипаж Международной космической станции, сообщили в «Роскосмосе».

hsto.org Ракета-носитель «Союз-ФГ» с первым пилотируемым кораблём новой серии «Союз МС»

Старт состоялся в 04:36 мск. К настоящему времени космический корабль отделился от ракеты-носителя, вышел на орбиту и взял курс на МКС.

На Международную космическую станцию отправились российский космонавт Анатолий Иванишин (Роскосмос), японский астронавт Такуя Ониши (JAXA) и американский стронавт Кэтлин Рубинс (NASA).

Прибытие корабля к российскому сегменту МКС запланировано на 07:12 мск субботы, 9 июля.