Москва, 7 июля, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Генпрокуратура России в ходе мониторинга выявила схему мошенничества автомобильных юристов, которые предлагают автовладельцам услуги по получению выплат по ОСАГО, при этом наживаясь на юридической безграмотности своих клиентов, пишет 7 июля газета «Известия».

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Получившая распространение схема проста: в случае ДТП первыми на место происшествия подъезжают юристы-посредники, которые предлагают потерпевшему не заниматься самостоятельно урегулированием проблем со страховой компанией, а переуступить им права требования или оформить на них доверенность с правом получения всех выплат по страховому случаю.

После этого юрист, вместо того, чтобы решать проблемы со страховщиком, сразу подаёт иск в суд, минуя досудебное рассмотрение споров. От этого страдают и застрахованные лица, которые вынуждены самостоятельно нести расходы по возмещению ущерба пострадавшим, и страховщики, которые помимо прямых затрат, вызванных юристами, вынуждены нести и дополнительные расходы на ведение дел.

«При этом указанные действия совершаются без учёта полномочий Третейского суда при Российском союзе автостраховщиков по рассмотрению споров по ОСАГО. Более того, выгодополучателем взыскиваемых со страховщика сумм является не потерпевший, а юридический посредник», — прокомментировал изданию официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Сообщается, что информацию о проверках прокуратура направила в Центробанк, МВД и Российский союз автостраховщиков.