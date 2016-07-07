Пекин, 7 июля, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало прогноз, согласно которому первый в 2016 г. тайфун «Непартак» обрушится на восточные провинции Фуцзянь и Чжэцзян в ночь с 8 на 9 июля.

0917txx.com Китай готовится к сильнейшему тайфуну «Непартак»

Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет около 68 м/с, ураган приближается к побережью КНР со скоростью около 30 км/ч. Согласно составленному прогнозу, сильнейшие ливни и ураганный ветер обрушатся на Тайвань утром 8 июля. До материкового Китая ураган доберется менее чем через сутки, пишет «Синьхуа».

Власти провинций Фуцзянь и Чжэцзян готовятся к удару стихии. Сильнейшие ливни, обрушившиеся на КНР несколько недель назад, вызвали подтопление ряда районов, тайфун Непартак еще больше усложнит ситуацию в затопленных населенных пунктах.

7 июля было приостановлено паромное сообщение между провинцией Фуцзянь и Тайванем. Приостановлена продажа билетов на поезда, следующие через Чжэцзян и Фуцзянь. Все рыболовецкие корабли вернулись в порты, введен запрет на выход в открытое море.