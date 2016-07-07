Франкфурт-на-Майне, Германия, 7 июля, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов выступить с судебным иском против властей Словении после того, как полиция страны провела рейд в Центральном банке в Любляне, в ходе которого была изъята принадлежащая ЕЦБ информация, передаёт агентство Reuters.

rufox.ru Была изъята принадлежащая ЕЦБ информация

«Изъятие информации, принадлежащей ЕЦБ, вне зависимости от того, где она располагается и является ли она секретной или нет, является нарушением протокола о привилегиях и иммунитетах Европейского союза», — заявил президент ЕЦБ Марио Драги.

Он призвал власти Словении устранить данное нарушение, а также отметил, что ЕЦБ «изучает возможные средства правовой защиты в соответствии с законодательством Словении».

Напомним, 6 июля стало известно, что полиция Словении провела обыски в четырёх местах в Любляне, связанные с возможными нарушениями в ходе проведения капитального ремонта здания Центрального банка в 2013 году. В самом банке подтвердили, что в отношении нескольких его сотрудников начато расследование.