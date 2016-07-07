Тайбэй, 7 июля, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Представители органов здравоохранения Тайваня сообщили о смерти еще 3 пожилых граждан, доставленных в больницу в результате отравления угарным газом.

m.bobaedream.co.kr Скорая помощь

Общее количество жертв пожара в доме престарелых, вспыхнувшего 6 июля в районе Синьдянь, достигло 6 человек. По словам очевидцев, возгорание произошло примерно в 7:00 по местному времени, всего за несколько минут огонь распространился по всему 8 этажу здания, тем самым отрезав пути эвакуации для граждан, находившихся выше, пишет «Наньцзао жибао».

Прибывшие на место происшествия спасатели сумели справиться с возгоранием примерно за 40 минут. При осмотре помещений спасатели обнаружили тела 3 пожилых людей, еще около 20 человек были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Полиции предстоит выяснить причину пожара, по предварительной версии, пожар мог вспыхнуть в результате неосторожного обращения с огнем. Полиция задержала руководителя дома престарелых, в настоящее время он дает показания.