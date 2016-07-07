Москва, 7 июля, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Тверской районный суд арестовал замглавы Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Бурякова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

hvylya.net Наручники

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Александра Бурякова на срок до 30 августа», — сообщила пресс-секретарь.

По информации газеты «Коммерсантъ», МВД России подозревает замглавы спецстроя в мошенничестве в особо крупном размере. Причем, по версии следствия, в махинациях участвовали ещё несколько человек, в том числе коммерсантов, работающих по контрактам, заключённым с федеральным агентством.

«Очевидно, они активно сотрудничают с правоохранительными органами — во всяком случае, их ареста у суда никто не запрашивал», — отмечает издание.

Напомним, что Буряков занял пост замглавы ведомства ровно год назад — 6 июля 2015 года. До этого он работал заместителем начальника центрального производственно-распорядительного управления Спецстроя.

В последний год он заменял во время отсутствия на рабочем месте директора агентства Александра Волосова (с правом подписи распорядительных актов), отвечал во время совещаний в Минобороны на звучавшие в адрес строителей претензии, а также часто инспектировал объекты.