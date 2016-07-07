Москва, 7 июля, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Петиция с призывом расформировать сборную России по футболу, размещённая на портале Change.org, набрала более 85 тысяч подписей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

school-league.com Юный футболист

На текущей момент подписи под петиций поставили уже 85 211 человек.

«Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На «сэкономленные» построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением», — говорится в тексте петиции, которую планируется направить президенту России, в Государственную думу и правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России неудачно выступила на Евро-2016, не сумев выйти из группы: российским футболистам по итогам трех игр с Англией, Словакией и Уэльсом удалось набрать лишь одно очко.

Масла в огонь подлил скандал с двумя футболистам сборной — Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые были замечены на вечеринке в ночном клубе в Монте-Карло в перерыве между матчами.