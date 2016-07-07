Петиция за роспуск сборной России по футболу набрала 85 тысяч подписей
Москва, 7 июля, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Петиция с призывом расформировать сборную России по футболу, размещённая на портале Change.org, набрала более 85 тысяч подписей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На текущей момент подписи под петиций поставили уже 85 211 человек.
«Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На «сэкономленные» построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением», — говорится в тексте петиции, которую планируется направить президенту России, в Государственную думу и правительство.
Как сообщало ИА REGNUM, сборная России неудачно выступила на Евро-2016, не сумев выйти из группы: российским футболистам по итогам трех игр с Англией, Словакией и Уэльсом удалось набрать лишь одно очко.
Масла в огонь подлил скандал с двумя футболистам сборной — Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые были замечены на вечеринке в ночном клубе в Монте-Карло в перерыве между матчами.