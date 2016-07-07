Петропавловск-Камчатский, 7 июля, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Извержение Ключевского вулкана на Камчатке, начавшееся в апреле этого года, увеличивается и может продолжаться от нескольких месяцев до года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM специалист отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга природного парка «Вулканы Камчатки» Александр Биченко.

origin-life.ru Вулкан Ключевской

Не так давно на восточном склоне вулкана на высоте около 4500 метров, произошел взрыв, в результате которого был вырван борт кратера и образовалась воронка диаметром примерно 500 на 500 метров.

«На восточном склоне вулкана происходит фонтанирование лавы, лавовые потоки спускаются на высоту до 2500 метров. Также проявляется активность вершинного кратера, сопровождающаяся выбросами вулканических бомб до 600 метров», — рассказал собеседник агентства.

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Александр Биченко также отметил, что в кратере вырос шлаковый конус, в результате чего вулкан Ключевской стал чуть выше. Но это временное явление — во время следующего извержения может произойти обрушение вершинного конуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля вулканологи заявили о начале нового извержения Ключевского вулкана, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии (4750 м). На протяжении всего периода извержения продолжалась сильная парогазовая активность, отмечались пепловые выбросы на высоту до 8 км над уровнем моря. При этом на восточном склоне вулкана образовался разлом, из которого изливалась лава.

Вулкан расположен в Ключевской группе вулканов на расстоянии 60 км от Берингова моря. Возраст исполина около 7 тысяч лет. Вулкан представляет собой правильный конус с постоянно курящимся кратером, который осложнён близ подошвы 70 побочными конусами, куполами и кратерами. Является активным вулканом (за 270 лет произошло более 50 сильных извержений).