Москва, 7 июля, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Лишь десятая часть трасс федерального значения в России на сегодняшний день отвечает современным стандартам по скорости, безопасности и качеству. Об этом заявил первый замминистра транспорта России Евгений Дитрих 6 июля на заседании коллегии Минтранса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дитрих особо отметил, что на сегодняшний день из более чем 50 тысяч километров федеральных трасс только 10% по своим техническим характеристикам могли бы обеспечить перевозку, соответствующую современным стандартам по скорости, безопасности и качеству», — сообщает пресс-служба ведомства.

Замминистра также сообщил, что, несмотря на сопоставимый с мировыми лидерами уровень возрастающей автомобилизации страны с начала 90-х годов, Россия не получила сопоставимого прироста дорожной инфраструктуры, как по плотности, так и по протяженности.

«Другие страны, наращивая популярность перевозок автотранспортом, обеспечили как существенный прирост своей сети, так и перепрофилирование структуры своих дорог», — подчеркнул Дитрих.

Он также особо отметил, что на скоростных дорогах значительно ниже уровень аварийности, чем на трассах более низших категорий. Так, по словам замминистра, на дорогах «Автодор» в результате увеличения доли скоростных трасс значительно снизилось число ДТП, аналогичная ситуация наблюдается и у Росавтодора.

По информации Минтранса, планируемый прирост дорог высших технических категорий в России в рамках реализации госпрограмм за период 2015—2020 годов должен составить около 1,8 тысячи километров.