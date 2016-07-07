Выездная коллегия ВС не изменила приговор криминальной группе на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 июля, 2016, 03:05 — ИА Регнум. На Камчатке впервые состоялась выездная коллегия Верховного суда России. Она рассматривала жалобу участников криминальной группы, осужденных за наркотики. Причем трём судьям пришлось специально для этого ехать на полуостров, так как доставлять всех осужденных до Москвы было бы очень долго, а рассмотреть дело по видеосвязи не могли из-за секретных данных в материалах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Члены организованной группы начали работать на Камчатке в 2013 году. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ФСБ региона, участники покупали синтетические наркотики через Интернет, фасовали их и распространяли.

«В состав группы входило 8 человек, в том числе оперативник Госнаркоконтроля. Он обеспечивал безопасность нелегального бизнеса, за что получал вознаграждение в виде денег и подарков (телевизора, сотового телефона, блендера и других)», — пояснили в ФСБ.

Также отметили, что эта преступная группа являлась одной из крупнейших криминальных структур в крае, занимавшихся нелегальным сбытом наркотических средств. По приблизительным подсчетам, доходы от незаконной деятельности к моменту, когда она была пресечена, составляли порядка 2 миллионов рублей в неделю.

Ранее свой приговор вынес камчатский краевой суд. Оперативник наркоконтроля получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а остальные участники — от 2 до 8 лет. При этом в ФСБ добавили, что к 3,5 годам лишения свободы приговорен неоднократно судимый местный криминальный авторитет. Осужденные подали апелляционную жалобу, но Верховный суд оставил вердикт в силе.