Владивосток, 7 июля, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Законопроект о выравнивании тарифов на электроэнергию в ДФО одним из первых будет рассмотрен в октябре 2016 года новым составом Государственной думы РФ. Такое заявление сделал полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ossetia.ru Тариф на электроэнергию

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Вице-премьер отметил, что законопроект сложный, затрагивает не только Дальний Восток, но и всю Россию, однако он уже разработан и согласован, ожидается его внесение в Государственную думу.

«Некоторое время ушло на его согласование, а Госдума в этот период собирала чемоданы. Поэтому тот состав Госдумы, который будет избран, одним из первых пакетов, как мы рассчитываем, в октябре рассмотрит, мы рассчитываем в октябре этот законопроект внести, рассмотреть и принять это решение», — обозначил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешнюю ситуацию в энергетической сфере России, когда тарифы в разы отличаются от региона к региону, Владимир Путин назвал неприемлемой. По мнению лидера государства, такое положение создаёт неблагоприятные условия как для населения, так и для бизнеса.

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Для выравнивания энерготарифов определены три ключевых источника. Во-первых, надбавка для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности. Во-вторых, за счёт средств от либерализации цены мощности гидроэлектростанции Сибири. Третье — за счёт средств ПАО «РусГидро».

Минвостокразвития и ФАС отмечают, что для конечных потребителей рост тарифов на фоне выравнивания сетки в ДФО не превысит 1,3% на 2—3 года. Тарифы же для населения не изменятся.

На Дальнем Востоке планируется снижение соответствующих показателей от 5% до 65%. На Чукотке — 65%, в Якутии — 50%, на Сахалине — 46%. В Магаданской области предполагают изменение в 34%, в Приморье — 21%, на Камчатке — 20%, в Еврейской автономии — 17%. Относительно небольшим станет снижение тарифов в Хабаровском крае и в Амурской области — на 5%.