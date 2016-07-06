Москва, 7 июля, 2016, 02:39 — ИА Регнум. В осаждённый террористами сирийский город Дейр-эз-Зор российским самлётом 6 июля доставлена гуманитарная помощь, полученная по линии ООН. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Гуманитарная помощь в грузовом отсеке самолёта

«Самолетом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осажденный террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — продуктовые наборы и крупы, общей массой 18 тонн», — говорится в сообщении.

Кроме этого, малообеспеченным семьям населённого пункта Бейт-Шакухи провинции Латакия и района Джамилия города Алеппо доставлено три тонны гуманитарных грузов, основу которых составили мука, рис, мясные и рыбные консервы, сообщают в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, в связи с празднованиями мусульманского праздника Аид аль-Фитр с 00:01 6 июля на территории Сирии на 72 часа на территории Сирии объявлен «режим тишины».