Москва, 7 июля, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки российской стороной зафиксировано четыре нарушения режима перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов позиции сирийских вооруженных сил в районах населенных пунктов Джауш-эль-Баша, Арбил, Дума и Хараста», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают попытки сорвать режим прекращения боевых действий и нарушают объявленный «режим тишины».

«В течение суток в провинции Алеппо из РСЗО и миномётов террористы обстреляли населённые пункты Эль-Хадер, Кудехи и Зандрат, а также кварталы Шейх-Максуд, Эль-Халидия, Халаб эль-Джалид, Аз-Загра и район холмов Маддафи в городе Алеппо. Обстрелам боевиков подверглись населённые пункты Хараста-эль-Кантара, Хутейта-аль-Джараш и Бахария в провинции Дамаск, Фуаа в провинции Идлиб, а также населённый пункт Брума в провинции Латакия», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в связи с празднованиями мусульманского праздника Аид аль-Фитр с 00:01 6 июля на территории Сирии на 72 часа на объявлен «режим тишины».