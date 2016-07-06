Москва, 7 июля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Председатель комитета Госудмы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал обнародованный в Великобритании доклад о подготовке вторжения в Ирак.

gosroszakaz.ru Сговор

«Доклад Чилкота: законных оснований для вторжения в Ирак не было. Более того: были только антизаконные основания — тайный сговор Буша и Блэра», — написал депутат в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Великобритании был опубликован доклад председателя специальной комиссии по расследованию ввода британских военных в Ирак Джона Чилкота. В документе приводятся данные о том, что вторжение в Ирак в 2003 году было не обосновано.

Тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр уже признал правомочность некоторых положений критики Чилкота, однако заявил, что действовал добросовестно и в интересах Соединенного Королевства.

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