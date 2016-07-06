Осло, 7 июля, 2016, 01:55 — ИА Регнум. В современном меняющемся мире Арктика остается регионом стабильности и международного сотрудничества. Сохранить подобное положение вещей — и есть цель арктической политики Норвегии. Об этом заявила госсекретарь МИД королевства Элcбет Тронстад, сообщает сегодня, 6 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Chris Parker Норвежское пассажирское судно MS Midnatsol, следующее по классическому маршруту Берген — Киркенес — Берген. Северный полярный круг

Значительное присутствие Норвегии на Крайнем Севере сохраняется в течение столетий, напомнила она. «Мы зависим и всегда зависели от доходов, полученных на арктических территориях», — подчеркнула Тронстад. Она также отметила, что около 10% населения Норвегии проживает за полярным кругом.

Арктический регион изобилует энергетическими, минеральными и рыбными ресурсами. В то же время природная среда Арктики является чрезвычайно уязвимой, указала представитель МИД Норвегии. «Изменение климата является вызовом для всех нас, но это также открывает новые возможности для экономической деятельности в Арктике», — убеждена Тронстад.

Госсекретарь подчеркнула, что правительство Норвегии стремится содействовать развитию бизнеса на северных территориях. «Мы инициировали различные схемы для расширения трансграничного делового сотрудничества», — напомнила она. По словам Тронстад, Норвегия уделяет особое внимание таким перспективным отраслям, как морское судоходство, рыбная и горнодобывающая промышленность, туризм, космические технологии, нефтегазовый сектор и рыболовство. Если учитывать огромные расстояния в европейской части Арктики, то эффективная инфраструктура также имеет решающее значение для экономического развития региона, указала чиновница.

Она напомнила, что в апреле этого года была представлена комплексная арктическая политика. Норвегия все эти годы вела конструктивный диалог с Брюсселем по «арктическим» вопросам, отметила госсекретарь, подчеркнув, что королевство приветствует новую стратегию объединенной Европы в регионе.

Представитель МИД также затронула тему российско-норвежских взаимоотношений в Арктике. Отмечая, что Норвегия и Россия являются соседями на Крайнем Севере, Тронстад выразила недовольство действиями РФ «на Украине и в других странах». «Вместе с остальной Европой мы выступаем в защиту международного права и международных норм. В то же время мы продолжаем сотрудничество с Россией в тех сферах, где у нас есть общие интересы. Это совместное управление рыбными запасами, охрана окружающей среды, обеспечение ядерной безопасности и безопасности на море, включая поисково-спасательные операции, а также деятельность береговой охраны и пограничных служб», — рассказала представитель норвежского внешнеполитического ведомства.