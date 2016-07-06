Вашингтон, 7 июля, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Каких-либо обвинений в отношении претендента на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон по делу об использовании ею личного почтового ящика для служебной переписки выдвигаться не будет. Об этом сообщила генеральный прокурор США Лоретта Линч, передаёт агентство Reuters.

ИА REGNUM

Напомним, ранее директор ФБР Джеймс Коми заявил, что кандидат, бывший госсекретарь США, действительно вела себя «крайне беспечно» по отношению к информации государственной важности, тем не менее этого недостаточно для предъявления ей обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди и экс-госсекретаря США разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.