Ярославль, 7 июля, 2016, 01:33 — ИА Регнум.



kremlin.ru Сергей Ястребов

Какие основные результаты Вашей деятельности на посту губернатора Ярославской области Вы могли бы назвать?

Самый главный результат — это то, что, несмотря на кризис, люди живут спокойно и чувствуют себя достаточно уверенно. Конечно, кризис отразился и на нас, но с точки зрения экономики, ее основных показателей, а главное — качества жизни людей мы, что называется, ни на грамм «не провалились» и имеем практически все показатели со знаком плюс. В этом заслуга самих ярославцев и социально-экономической политики, которую мы проводим. Главное, для чего работает каждый руководитель, и я в том числе, это качество жизни населения, его рост.

За последние годы в области реализовано несколько десятков крупных проектов. Все производственные объекты успешно работают, поэтому есть финансовые результаты и деньги в бюджете. Валовой региональный продукт области с населением 1 271 000 человек составляет около 400 миллиардов рублей. Результат неплохой…

С 2014 года Ярославская область признана регионом-донором. Регион в прошлом году перечислил в федеральный бюджет 105,7 млрд рублей. Среди регионов ЦФО это, безусловно, рекорд. По этому показателю Ярославская область занимает в Центральном федеральном округе первое место (не считая Москвы и Московской области).

Развитие различных отраслей обеспечивает и покупательная способность населения. По количеству торговых площадей на одного жителя мы — первые в России. Совместно с французами, например, строим уже второй магазин «Леруа Мерлен», причем инициативу проявляет французская сторона, потому что получает прибыль.

Люди едут к нам работать. Потому что у нас есть где работать. По уровню занятости Ярославская область занимает 2-е место в ЦФО (10-е место в России среди 85 субъектов РФ). Население области растет. Правда, за счет внешней иммиграции, естественный прирост в области пока в отрицательных показателях.

Бизнес, и российский, и зарубежный, развивается активно. В сфере инвестиционной политики Ярославская область традиционно находится в тридцатке лучших территорий России. Инвесторы сами привлекают своих коллег для работы в области, демонстрируя экономические и финансовые результаты (а они положительные), рассказывают о поддержке, которую получают со стороны официальных структур. В области развиваются новые отрасли, в частности, фармацевтика, проводится серьезная модернизация существующих предприятий. Такая линия позволяет нам в это трудное время расти.

Какие крупные проекты в промышленной сфере реализованы в области за последние годы?

Их много. Это производство дизельного двигателя «ЯМЗ-530», соответствующего нормам «Евро-5», на ОАО «Автодизель». Это развитие двигателестроения для авиации на НПО «Сатурн». Это модернизация Ярославского нефтеперерабатывающего завода, предприятий нефтехимии и химии. Это проекты, связанные с созданием фарминдустрии в области — строительство заводов Тeva, Takeda и «Р-Фарм». Это ввод в строй завода газовых турбин совместно с компаниями «Дженерал Электрик», группой «Интер РАО» и корпорацией «Ростехнологии» в Рыбинске. Это реконструкция Ярославского шинного завода, в модернизацию которого компания «Кордиант» вложила 300 млн долларов США. Спрос на его изделия настолько велик, что предприятие работает сегодня в три смены.

Мы в области производим много видов продукции, которая пользуется спросом как на отечественных, так и на внешних рынках. Например, продукция завода «Русские краски». Его красками можно покрасить все — начиная от разметки дорог и заканчивая самолетами, не говоря уже о бытовой краске. Нельзя забывать и о проектах в области ВПК, все оборонные предприятия загружены. Это современные предприятия, которые, получив реальные ресурсы и реализовав проекты модернизации, эффективно работают и успешно сбывают свою продукцию.

Налицо успехи и в пищевой промышленности, и в агропромышленном комплексе. Мы являемся самым крупным производителем куриных яиц в Центральном федеральном округе, через два года станем самым крупным в стране. Мы больше всех производим перепелиных яиц. Располагаем серьезными мощностями по производству бройлерной продукции. Наших бройлеров закупают «Аэрофлот» и «Макдональдс». Сельское хозяйство области демонстрирует темпы роста 3−5 процентов в год.

Одним словом, сложно назвать отрасль, которая находится «в провале». Безусловно, есть предприятия, которые испытывают проблемы, но они составляют меньше 1 процента от общего промышленного пула.

Согласно критериям Указа президента России № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Ярославская область заняла в прошлом году почетное 11-е место. Регион был отмечен премией в размере 225 млн рублей. С точки зрения эффективности управления финансами мы также на хорошем счету, Ярославская область — в двадцатке лучших территорий России, которые, по оценке Министерства финансов, управляют финансами надлежащим образом.

Говорят, что иностранных инвесторов стало в России меньше, как обстоит дело с иностранными инвестициями в области?

В общем объеме их стало меньше, но они никуда не ушли. Основные инвестиционные проекты в предыдущие годы мы реализовывали как раз с иностранными компаниями. И вложив серьезные ресурсы вчера, они получают коммерческий результат сегодня. В нашей области инвесторы продолжают работать, заводы выпускают продукцию, она хорошо сбывается, сотрудникам выплачивается заработная плата. Кстати, новые иностранные инвесторы тоже есть.

Изменилось содержание инвестиций. Раньше мы строили новые заводы, а сегодня занимаемся трансфером технологий, то есть на уже существующих мощностях осваиваем и внедряем новые технологии, налаживаем новые производственные процессы и получаем новую продукцию. Например, двигатели на газомоторном топливе. Два месяца назад мы наладили их серийное производство. Фармацевтический завод Тeva увеличивает объемы выпускаемой продукции вдвое, если сегодня это 1 миллиард таблеток, то завтра будет уже 2 миллиарда.

Наши фармацевтические компании работают с зарубежными партнерами, в том числе японскими, перенимая их технологии и налаживая выпуск продукции. Проект «Р-Фарм» по расширению производства за счет создания площадок в Ярославле и Ростове получил существенную финансовую поддержку Внешэкономбанка — порядка 20 млрд рублей.

Инвестиции — вещь хорошая, но предвосхищать их должно развитие системы подготовки кадров, то есть тех, кто сможет работать на новом оборудовании, на современных предприятиях. Железо останется просто железом, если не попадет в руки человека с головой. Без выстраивания системы такой подготовки о создании реальной промышленности нельзя даже мечтать.

Сегодня бизнес понимает, что 50% успеха — это подготовка персонала, повышение квалификации, причем постоянное, ведь учиться нужно всегда. У японцев это хорошо налажено. Если по каким-либо причинам производство простаивает, руководство предприятий не отправляет персонал в вынужденный отпуск, а направляет учиться, повышать квалификацию. И когда понадобятся дополнительные объемы, рабочие будут уметь все. Мы обсуждаем эти вопросы в рамках межправительственной российско-японской комиссии, в состав которой я вхожу.

Ярославская область традиционно занимает прочные позиции в химической промышленности, они сохраняются?

Нефтехимия в области была и есть. Ее продукция составляет более 20 процентов от общего объема производства. В этой сфере эффективно работают многие предприятия. Например, Ярославский нефтеперерабатывающий завод — лучший в России на сегодняшний день, мощность переработки — 15 миллионов тонн нефти в год. Другой завод — Ярославский технический углерод выпускает 200 тысяч тонн продукции в год, 85 процентов которой идет на экспорт.

Главное, чтобы заводы не простаивали, постоянно модернизировались, и именно поэтому сегодня мы не отстаем и даже идем на шаг впереди. Модернизация и техническое переоснащение предприятий были сделаны вовремя. И у нас нет работы «на склад», вся продукция востребована.

Как решаются вопросы ЖКХ?

Непросто. Потому что многое зависит от психологии. Когда мы почувствуем себя собственниками, идеология в вопросах ЖКХ будет совсем иной. Но если мы будем считать, что нам всю жизнь все должны, скажем, сосед или государство, то вопросы ЖКХ разрешены не будут.

С точки зрения устойчивости больших проблем в сфере ЖКХ нет. Зиму мы пережили и с теплом, и с водой. Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, здесь есть над чем работать, и мы вносим правки и коррективы в деятельность фонда капремонта.

С точки зрения аварийного и ветхого жилья Указы президента выполняются в полном объеме, ежегодно расселяем около 35−37 тысяч кв. метров такого жилья. И к 2017 году программа расселения будет однозначно завершена. В Ярославской области хороший рынок жилья и высокий уровень продаж. Несмотря на кризис, рост по квадратным метрам по вводу жилья составил 5,7 процента.

Дороги не относятся к ЖКХ, но и в этой сфере есть значительные проблемы. Крупные магистрали в порядок приведены, но в городах… далеко не все отремонтировано. Дорожный фонд региона составит в этом году почти 5 млрд рублей, мы знаем проблемы и решаем их.

Есть в области какие-либо программы по взаимодействию с национальными общинами?

Самая большая диаспора у нас — армянская, она насчитывает около 7 тысяч человек. Действует ярославская областная общественная организация «Армянское общество «Наири», с председателем которого, Ваагном Хачатряном, мы взаимодействуем. Строится армянский храм в Ярославле, функционирует воскресная школа, действует школа в Переславле-Залесском. Мы сотрудничаем по линии образования, культуры.

А экономические связи с Арменией есть?

Ярославская область поставляет в Армению широкий спектр продукции, из Армении получаем коньяк, туф. К сожалению, экономические связи с республикой не так развиты, как хотелось бы, сказывается отсутствие прямого железнодорожного сообщения с Арменией.

Кого из известных армян в мире Вы могли бы назвать?

У нас есть и свои известные армяне! Один из них — Альфред Карлович Айламазян, доктор технических наук, профессор, основатель Института программных систем РАН. Он работал в Переславле-Залесском, где открыл первый компьютерный лагерь. Альфред Карлович много сделал для развития информационных технологий на ярославской земле. Другой известный Ваш соотечественник — Анатолий Арзиманов, в прошлом генеральный директор компании «Ярпиво». Также мы хорошо знаем руководителя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, его компания активно работает в области и много строит.

В Эчмиадзине я встречался с Католикосом всех армян Гарегином II. Он обещал приехать к нам на освящение армянского храма. Католикос и его младший брат архиепископ Езрас, глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви, много делают для того, чтобы русские и армяне лучше понимали друг друга.

Важно, чтобы и в самой Армении все было благополучно. Я рад, что последний вооруженный конфликт в апреле, который так резко вспыхнул, смогли вовремя локализовать, и надеюсь, что продолжения не будет, как и не будет человеческих жертв. Главное, чтобы мы жили в мире. Это относится и к нашей большой российской семье, в которой живут и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и многие другие народы.

Ярославль входит в Золотое кольцо России. Что делается для развития туристической сферы?

В Ярославской области есть что посмотреть. У нас около 5 тысяч исторических памятников. Ярославль уже давно в ТОП-10 лучших российских городов по турам выходного дня. Туристический сервис по маршруту Золотого кольца предлагается на любой вкус и кошелек. Один только Мышкин — маленький городок с 6 тысячами жителей — принимает более 180 тысяч туристов в год. А всего в прошлом году область посетили более 3 млн человек. Ежегодно число туристов, побывавших в нашем регионе, растет примерно на 300 тысяч человек. Посмотрите в окно, сколько туристических автобусов стоит на стоянке!

Ярославль — город театральный, Театр драмы им. Ф. Волкова известен на всю страну. Финансирование культуры осуществляется не по остаточному принципу?

А Вы сходите в Театр драмы им. Волкова, посмотрите на здание снаружи и изнутри и сразу увидите, по какому принципу финансируется культура. Театр драмы им. Ф. Волкова — один из лучших и по содержанию и по техническому оснащению. Афиша другого нашего культурного центра — «Миллениум» — полностью заполнена, в нем постоянно проходят разные мероприятия, концерты. Ярославцы любят и ходят в театр и на концерты.

Ярославль — один из двух российских городов (второй — Санкт-Петербург), исторические центры которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По Ярославлю надо ходит пешком, пройтись по набережной, посетить музей изобразительного искусства, познакомиться с традиционным искусством иконописи. Можно посетить и Ростов Великий, и Переславль-Залесский, и Углич, и тогда станет ясно, что «остаточный принцип» у нас не действует.

Какое искусство Вам ближе — театр, музыка, живопись, кино? Хватает ли на это времени?

Я люблю бывать в театре. В последний раз был на представлении Театра драмы им. Ф. Волкова в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска».

А хобби у Вас есть?

Смотря что называть хобби. Я, например, люблю за грибами ходить.

Что Вы цените в человеке?

Я ценю в людях порядочность. Люблю людей, которые делают дело и отвечают за свои слова и поступки. Это, думается, нормально, особенно для мужской половины человечества. Ценю тех, кто любит свою землю, свой народ. Без патриотов трудно построить сильное государство, которое нужно уметь также и защищать.

Что бы Вы пожелали нашим читателям?

— Мира и порядка в каждой семье.

Беседу вел Григорий Анисонян

Газета «Ноев Ковчег»— ИА REGNUM