Москва, 7 июля, 2016, 00:55 — ИА Регнум. В России в период с 19 по 28 июля пройдёт 40-й чемпионат мира среди военнослужащих по парашютному спорту, сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

citydog.by Парашютист

В соревнованиях, которые будет проходить на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и на аэродроме Кубинка в Московской области, намерены принять участие свыше 400 спортсменов более чем из 30 стран мира.

Сообщается, что в рамках чемпионата военнослужащие-парашютисты будут созтязаться в трёх упражнениях: на точность приземления, на одиночную и групповую акробатику.

Команда российских Вооружённых сил в настоящее время состязается на домашнем турнире для подтверждения титулов чемпионов в общекомандных зачётах.

Напомним, решение о проведении чемпионата в России было принято в августе 2015 года на VI Всемирных военных играх в Южной Корее.