Нью-Йорк, США, 7 июля, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Уголовный суд в Нью-Йорке 6 июля приговорил гражданина России Вадима Полякова к четырём годам лишения свободы по обвинению в кибермошенничестве, передаёт ТАСС.

Хакер

В ходе судебного процесса российский гражданин полностью признал свою вину. Адвокат Вадима Полякова сообщил, что из четырех лет лишения свободы будут вычтены два года, которые его подзащитный уже провел под стражей.

Суд также обязал Вадима Полякова выплатить компенсацию за причинённый ущерб в размере $90 тысяч долларов. Эта сумма будет изъята из его счёта, на который ранее был наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 32-летний Вадим Поляков был арестован в Испании в июле 2014 года, а затем передан властям США. Гражданин России был обвинён в том, что посредством специального ПО получал логины и пароли к аккаунтам пользователей крупнейшей в мире билетной торговой площадки StubHub.com (принадлежит eBay). От действий хакеров пострадали в основном пользователи, использовавшие одни и те же логины и пароли для входа на разные сайты.

Вадим Поляков подтвердил судьям, что был одним из участников международной группы хакеров и добывал данные о владельцах банковских карт. Фигурантами по делу проходят ещё девять человек из разных стран. Часть из них не признаётся в содеянном, другие — ещё не задержаны.