Лион, Франция, 7 июля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд французского футболиста Мишеля Платини по количеству забитых голов на чемпионатах Европы. По итогам матча против команды Уэльса в полуфинале Евро-2016 на счету Роналду числится девять голов

Ludovic Péron Криштиану Роналду. 2011

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Португалии одержала победу над командой Уэльса со счётом 2:0 в полуфинальном матче чемпионата Европы, проходившем на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.

Первый тайм матча завершился при нулевом счёте. После перерыва, на 50-й минуте Криштиану Роналду успешно завершил угловой, а ещё через три минуты Нани с подачи Роналду переправил второй мяч в ворота сборной Уэльса.

Таким образом, португальцы вышли в финал чемпионата. Их соперник определится 7 июля в матче между командами Германии и Франции. Финальная встреча чемпионата состоится 10 июля.