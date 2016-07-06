Лион, Франция, 7 июля, 2016, 00:08 — ИА Регнум. В первом полуфинале Евро-2016 Португалия встречалась с Уэльсом.

Евро-2016

[[[flag-pt]]] Сборная Португалии — [[[flag-gb-wls]]] Сборная Уэльса 2:0 (0:0)

Игра шла с явным уклоном в сторону надёжности. Уэльс даже близко не приближался к финалам крупнейших турниров, но и Португалия играла в финале лишь однажды, на своём домашнем первенстве в 2004 году, где сначала в группе, а потом и в финале сборная Греции показала им, что надёжная оборона полезнее весёлого нападения. На нынешнем Евро португальцы отыграли скучно, но прошли в финал. Для Уэльса сегодняшний матч просто не сложился. Прыжок выше головы прервался для них на уровне полуфинала.

Первый тайм прошёл в упорной борьбе, но основных нападающих, Криштиану Роналду и Гэрета Бэйла, держали очень плотно. Второй тайм начался так же, как прошёл первый, но на 50-й минуте всё перевернулось. После розыгрыша португальцами углового и подачи в район одиннадцатиметровой отметки Криштиану Роналду выпрыгнул на голову выше всех и буквально вколотил мяч в сетку ворот сборной Уэльса. Не успели валлийцы прийти в себя, как второй мяч побывал в их воротах. Снова в комбинации поучаствовал Криштиану Роналду. Он из-за штрафной то ли нанёс удар в дальний угол, то ли сделал тонкую передачу, но Нани опередил всех и одним касанием отправил мяч в противоход вратарю в сетку. Тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн почти сразу сделал дdе замены, потом ещё одну, го игра валлийцев стала активнее, но не стала намного острее. Португалия достаточно уверенно довела матч до победы.

Теперь в финале Португалия сыграет с победителем второго полуфинала, в котором Германия сыграет с Францией. Этот матч пройдёт завтра, 7 июля, в Марселе.

Финальный матч пройдёт 10 июля на стадbоне Стад-де-Франс в Сен-Дени.