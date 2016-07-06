Ижевск, 6 июля, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Правительство России в настоящее время не рассматривает вопрос о снятии эмбарго на ввоз продовольственных товаров из Турции. Об этом заявил в ходе визита в Удмуртию глава Минсельхоза РФ Александр Ткачёв, сообщает ИА «Удмуртия».

Овощи

«Вчера премьер (премьер-министр Дмитрий Медведев — прим. ИА REGNUM) очень четко сказал о том, что вопрос не стоит на сегодняшний день вообще. Да, по курортам мы открыли эту нишу, и я думаю, что это объективно. Это ведь очень близкая страна, понятная для наших туристов. Но по продовольствию — мы не спешим открывать свои рынки», — сказал министр.

«Причины понятны: мы должны, прежде всего, поддержать своего сельхозтоваропроизводителя», — пояснил глава ведомства.

Напомним, Россия ввела санкции в отношении Турции после инцидента с Су-24 в небе над Сирией. К ввозу в Россию были запрещены турецкие овощи, фрукты, мясо птицы. Кроме того, был введен запрет или ограничение на выполнение турецкими организациями отдельных видов работ на территории России.

Налаживание взаимоотношений с Турцией стало возможным после письма президенту РФ Владимиру Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 июля председатель правительства Дмитрий Медведев сказал, что Москва не станет специально освобождать занятые ниши в торговле для каких-либо государств, включая Турцию. Процесс восстановления торгово-экономических связей между Россией и Турцией будет разделён на два этапа. При этом премьер-министр подчеркнул, что Россия не будет сознательно менять экономику под любое государство, «в том числе и под такого нашего крупного торгового партнера, как Турция».

Позднее Медведев вновь сообщил, что решение по вопросу возобновления поставок турецких овощей пока не принято. «Решений никаких не приняли, будем обсуждать с турецкими партнерами, чего и как, но это не значит, что мы немедленно побежали и всё открыли. Решение принято только одно — в отношении туристических маршрутов», — подчеркнул он.