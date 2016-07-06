Багдад, 6 июля, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Число жертв ужасного террористического акта в Багдаде, который был совершен 3 июля, возросло до 290 человек. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает телеканал «Аль-Маядин».

yazbir.com Скорая помощь

Ранее сообщалось о 250 погибших. На данный момент 17 человек всё еще числятся пропавшими без вести.

Напомним, в ночь на 3 июля заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада в районе Эль-Каррада. Рядом с местом взрыва было расположено множество ресторанов и торговых площадей.

Взрыв был настолько мощным, что повлек за собой пожар в близлежащих многоэтажных зданиях.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).