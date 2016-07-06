Оттава, 6 июля, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Канадский министр международной торговли Христя Фриланд говорит, что Лондон заверил Оттаву в том, что, несмотря на свое намерение покинуть блок, Великобритания будет добиваться скорейшей ратификации торгового соглашения ЕС и Канады (CETA), передает ABC News.

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Фриланд признает, что получила такие заверения от своего британского коллеги лорда Марка Прайса, давшего такие же обещания коллегам в ЕС.

Еврокомиссия призывает страны-члены поддержать CETA после того, как приняла необычное решение позволить национальным парламентам принять участие в ратификации договора с Канадой.

Решение Великобритании выйти из ЕС является одним из многих факторов, усложняющих процесс ратификации договора о зоне свободной торговли.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём уверяет, что сделка будет стимулировать экономический рост и создание новых рабочих мест в Европе.