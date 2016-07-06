Тверь, 6 июля, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Четвертый кандидат уведомил избирательную комиссию Тверской области о намерении баллотироваться на пост губернатора Тверской области. Заявление в избирком 6 июля представил секретарь Тверского обкома партии «Коммунисты России» Илья Клейменов.

polit.ru Политическая акция партии «Коммунисты России»

О Клейменове известно, что он родился в 1980 году, в городе Калинине (такое название носила Тверь). Работает врачом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно о выдвижении на пост главы региона представителя ЛДПР депутата Госдумы Антона Морозова. Еще раньше о выдвижении облизбирком уведомили исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя (баллотируется от «Единой России») и депутат Госдумы Вадим Соловьев.

Выборы губернатора Тверской области состоятся 18 сентября. В этот же день в регионе выберут депутатов Заксобрания, а также депутатов Государственной думы седьмого созыва.

Этап выдвижения кандидатов на пост губернатора завершится 13 июля в 18:00. Для регистрации кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр — собрать не менее 247 подписей депутатов муниципальных, сельских и городских округов в 33 муниципалитетах

В последний раз прямые выборы губернатора в регионе состоялись в 2002 году. Тогда явка составила 58%. На пост претендовали 11 кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Владимир Платов, набравший всего 12,3% голосов. По итогам второго тура победил Дмитрий Зеленин, который руководил областью до 2011 года (на второй срок он уже был назначен). Сменил его в 2011 году Андрей Шевелев.