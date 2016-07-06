Панама, 6 июля, 2016, 23:23 — ИА Регнум. «Этот путь использовался в течение 500 лет, и никто не может изменить историю», заявил президент Панамы Хуан Карлос Варела. «Это путь, который объединяет мир», добавил он, сообщает Caribbeam News.

Панамский канал ночью

Такую оценку дал глава Панамы модернизированному Панамскому каналу, который торжественно открылся 26 июня с.г. Как завил на церемонии открытия администратор Панамского канала Хорхе Луис Кихано будет изучаться вопрос о дальнейшем расширении Панамского канала и строительстве четвертого шлюза. Он подчеркнул, что «канал не перестанет инвестировать в свою инфраструктуру», комментирует Prensa Latina.

Реализация мегапроекта про строительству трансокеанского канала в Никарагуа так и не продвинулась существенно с момента начала работ по созданию первой инфраструктуры. Основные проблемы — банкротство главного подрядчика строительства и сильная засуха, поразившая Никарагуа с начала 2014 года. К апрелю 2016 года так и не были построены международный аэропорт, два глубоководных порта, склады и фабрики строительных материалов. Хотя руководство страны и утверждает, что все идет по плану, само строительство Никарагуанского канала в конце 2015 года заморожено на год, пишет El Pais.

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