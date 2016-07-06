Берлин, 6 июля, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Несмотря на запрет Анкары, депутаты всех парламентских фракций Бундестага планируют посетить военную базу в турецком Инджирлике, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

USAFE AFAFRICA Военная база в Инджирлике, Турция

Единогласное решение об этом приняли координаторы Комитета обороны немецкого парламента, говорит эксперт по обороне от партии «Левые» депутат Александр Ной. Таким образом, он подтвердил сообщение журнала Spiegel.

Ранее турецкое правительство отказалось выдать разрешение немецким политикам для посещения авиабазы под городом Адана. В Бундестаге считают, что запрет связан с принятием им резолюции по геноциду армян.

Размещенные в Инджирлик немецкие истребители-бомбардировщики «Торнадо» участвуют в операциях против «Исламского государства» (структура, запрещенная в РФ). 26 апреля правительство ФРГ обнародовало планы о создании собственного сектора на турецкой авиабазе с командным постом, авиапространством, пансионом и медучреждением. Проект должен быть сдан в эксплуатацию летом 2017 г.